Румунія з червня відкриє пляжі й ресторани, частково – міжнародне сполучення

08:45 29.05.2020   Румыния

Румунія планує з 1 червня послабити карантинні обмеження: відкриються пляжі й ресторани, частково відновиться міжнародне сполучення, дозволять масові заходи.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це на брифінгу оголосив президент країни Клаус Йоганніс.

"З 1 червня відкриються тераси (ресторанів), також можна буде відвідувати пляжі. Крім того, відновиться міжнародне автомобільне та залізничне сполучення", - заявив президент.

Закладам потрібно буде дотримуватися заходів безпеки. Зокрема, столики на терасах та шезлонги на пляжах повинні будуть роміщуватися на відстані не менше двох метрів.

Також дозволять масові заходи просто неба за участі до 500 осіб і спортивні заходи, але останні – без глядачів.

Президент наголосив, що, попри анонсовані послаблення карантину, епідемія ще триває.

"Сьогодні у нас підтвердили майже 200 нових випадків зараження, близько 200 людей знаходяться у реанімації. Відповідно, ми не можемо казати про завершення епідемії. Залишайтеся пильними", - закликав він.

За останніми даними, у Румунії з початку епідемії зареєстрували 18 791 підтверджених заражень коронавірусом. 1231 хворий помер, 12 629 – одужали.

Нагадаємо, 14 травня в країні завершилася дія надзвичайного стану. З 15 травня відкрилися перукарні, музеї та стоматології. Дозволили тренування, але тільки для професійних спортсменів. 

Також з цього дня людям дозволили подорожувати між містом і селом без додаткових пояснень, але пересування між різними містами залишилось обмеженим, зустрічі більше трьох осіб – заборонені. 

Раніше повідомлялося, що Румунія планує тестувати на антитіла до коронавірусу 30 тисяч свого населення, щоб краще розуміти масштаби епідемії.



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