Під час навчань ВМС України у Чорному морі російський військовий літак кілька разів заходив на бойовий курс над українським патрульним катером «Старобільськ».

Про це повідомляє Бриз МО України, передає Український мілітарний портал.

Нагадаємо, під час навчань патрульний катер «Старобільськ» (Р191) типу «Island» проводив стрільби з встановленої корабельної установки М110.

Повідомляється, що під час навчань українські моряки виявили російські військові кораблі в районі окупованих газових родовищ – це патрульний катер ФСБ РФ «Изумруд» та ракетний катер ЧФ «Ивановец».

Також зафіксовано російський військовий літак, який декілька разів заходив на бойовий курс над українським катером.

На провокації український екіпаж не відповідав, а після проведення чергових маневрів помітив задимлення на катері РФ «Ивановец».

Після побаченого екіпаж «Старобільська» вийшов на зв’язок з російським катером, аби дізнатись чи потрібна їм допомога.

Екіпаж російського судна відповів на пропозицію допомоги: «Всё штатно – спасибо.»