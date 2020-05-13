Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав бути максимально уважними в найближчі місяці до подій, які будуть пов'язані з поставками дніпровської води в анексований Крим. Він не виключає того, що Росія може піти на силові дії, а «третя сторона» переконуватиме Україну відновити водопостачання півострова.

Про це Чубаров сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода.

«Швидше за все, росіяни можуть залучити третю сторону. Так було вже в 2015 році, коли до Криму перестала надходити електроенергія. Тоді як посередники були, в тому числі, учасники нормандської четвірки. Вони зверталися до президента Порошенка, щоб він забезпечив постачання електроенергії», – сказав Чубаров.

Він зазначив, що води в Криму незабаром може не вистачати для військових потреб російської армії. Тоді, каже голова Меджлісу, не виключений силовий тиск російської сторони на Україну.

«Я просто виходжу з того, що води в Криму буквально через півтора місяця практично не вистачатиме навіть на військові потреби. Якщо не буде по-іншому вода постачатися до Криму, вони можуть піти на силові дії. Силові дії означають просування військ для забезпечення контролю до тієї місцевості, звідки вода може постачатися до Криму», – припустив Чубаров.

Напередодні експосол США в Україні Джон Гербст сказав, що Україна повинна дотримуватися політики припинення поставок води в анексований Крим, оскільки це є важливим компонентом тиску на Росію для припинення окупації українського півострова.

Загальна наповнюваність водосховищ Криму за місяць знизилася на 7,1 млн кубометрів. Такі дані навели в Державному комітеті з водного господарства та меліорації підконтрольного Росії уряду Криму.

У Херсонській облдержадміністрації 4 квітня повідомили про наповнення Північно-Кримського каналу і запевнили, що в анексований Крим вода через канал не надходить.

У Постійному представництві президента України в АРК також повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь через Північно-Кримський канал можливе тільки після деокупації півострова.