Україну змушуватимуть дати воду в анексований Крим – Чубаров

08:01 29.05.2020   Крым

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав бути максимально уважними в найближчі місяці до подій, які будуть пов'язані з поставками дніпровської води в анексований Крим. Він не виключає того, що Росія може піти на силові дії, а «третя сторона» переконуватиме Україну відновити водопостачання півострова.

Про це Чубаров сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода.

«Швидше за все, росіяни можуть залучити третю сторону. Так було вже в 2015 році, коли до Криму перестала надходити електроенергія. Тоді як посередники були, в тому числі, учасники нормандської четвірки. Вони зверталися до президента Порошенка, щоб він забезпечив постачання електроенергії», – сказав Чубаров.

Він зазначив, що води в Криму незабаром може не вистачати для військових потреб російської армії. Тоді, каже голова Меджлісу, не виключений силовий тиск російської сторони на Україну.

«Я просто виходжу з того, що води в Криму буквально через півтора місяця практично не вистачатиме навіть на військові потреби. Якщо не буде по-іншому вода постачатися до Криму, вони можуть піти на силові дії. Силові дії означають просування військ для забезпечення контролю до тієї місцевості, звідки вода може постачатися до Криму», – припустив Чубаров.

Напередодні експосол США в Україні Джон Гербст сказав, що Україна повинна дотримуватися політики припинення поставок води в анексований Крим, оскільки це є важливим компонентом тиску на Росію для припинення окупації українського півострова.

Загальна наповнюваність водосховищ Криму за місяць знизилася на 7,1 млн кубометрів. Такі дані навели в Державному комітеті з водного господарства та меліорації підконтрольного Росії уряду Криму.

У Херсонській облдержадміністрації 4 квітня повідомили про наповнення Північно-Кримського каналу і запевнили, що в анексований Крим вода через канал не надходить.

У Постійному представництві президента України в АРК також повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь через Північно-Кримський канал можливе тільки після деокупації півострова.



Ще на цю тему:

15:41 29.05.2020
У МЗС Росії назвали «антиросійськими» онлайн-акції в Туреччині до річниці депортації кримських татар
13:01 29.05.2020
ЄС нагадав свою позицію щодо окупації Криму
12:01 29.05.2020
Объем финансирования ФЦП развития оккупированного Крыма превысит триллион рублей
10:01 29.05.2020
Посол України в Німеччині назвав висловлювання Шредера «приниженням України та українців»
09:01 29.05.2020
"Все зруйнувалося за кілька років": у Криму через посуху обміліло озеро Бугаз
20:45 28.05.2020
В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата Херсонского облсовета за вымогательство у жителя Крыма
17:15 28.05.2020
В Ростові-на-Дону відбулося перше засідання по "справі" українського політ`вязня Олега Приходька
14:40 28.05.2020
Меркель перед головуванням в ЄС: Росія завдасть нам клопоту
09:00 28.05.2020
Україна винесла на обговорення в ОБСЄ ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні
08:20 28.05.2020
Крым превращается в центр нелегального изготовления оружия
20:30 27.05.2020
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги
20:01 27.05.2020
Французька газета Le Monde виправила карту поширення Covid-19 з «російським» Кримом
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
19:00 26.05.2020
Грузия договорилась с Газпромом о снижении цены на газ на 15%
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:30 29.05.2020
Додон поїде на перенесений парад у Москві
18:45 28.05.2020
В Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
16:45 27.05.2020
Президент Молдовы пообещал поддержку порту Джурджулешты
18:40 26.05.2020
У прем'єра Молдови хочуть забрати паспорт Румунії за критику Бухареста
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 29.05.2020
У Росії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 232
12:46 29.05.2020
Берлин попросит ЕС применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг
11:45 29.05.2020
Канада виступила проти припинення дії Договору про відкрите небо
09:45 29.05.2020
Росія має намір добудувати "Північний потік-2", попри нові санкції
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 29.05.2020
Румунія з червня відкриє пляжі й ресторани, частково – міжнародне сполучення
19:15 27.05.2020
Румунія врахувала погіршення відносин між РФ та НАТО у новій стратегії нацбезпеки
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
Всі новини країни
Турция Турция
14:21 29.05.2020
У Туреччині з 1 червня відкриють парки, ресторани і пляжі
11:30 29.05.2020
Євросоюз призначив командувачів операції IRINI у Середземному морі
19:30 28.05.2020
Турция оборудует военную базу у границы с Болгарией / Карта
14:30 27.05.2020
Ердоган заявив, що Туреччина наближається до кінця епідемії
Всі новини країни
Украина Украина
15:41 29.05.2020
У МЗС Росії назвали «антиросійськими» онлайн-акції в Туреччині до річниці депортації кримських татар
15:24 29.05.2020
Мусульмани України заперечують підтримку ІДІЛ
15:01 29.05.2020
В Одесі відкрили пам’ятник загиблим на Донбасі військовим
14:01 29.05.2020
Глави МЗС Угорщини і Болгарії зідзвонились, щоб обговорити меншини в Україні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд