Министерство инфраструктуры Украины совместно с ГП "Укрводшлях" и генподрядчиком строительства обеспечили завершение капремонта Каневского судоходного шлюза, и планируют полностью открыть навигацию на Днепре уже 1 июня.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Мининфраструктуры.

Отмечается, что открытие навигации на Днепре произойдет на 10 дней ранее, чем было запланировано.

"Судоходные шлюзы Днепровского каскада были построены более 50 лет назад, а проведение их капремонта откладывалось еще с 90-х годов - из-за нехватки государственных средств. Решение о ремонте Каневского шлюза было принято в 2018 году, но работы не проводились в установленные сроки. Только после вмешательства министерства и замены руководства "Укрводшляха" мы нашли возможность завершить капремонт", - отметил Криклий.

По словам министра, финансирование содержания, реконструкции, ремонта, технического переоснащения и охраны судоходных гидротехнических сооружений планируется выполнять за счет Госфонда развития внутренних водных путей, создание которого предусмотрено законопроектом 1182-1-д.