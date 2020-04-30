Сбербанк вывез из России две трети запасов золота

19:15 28.05.2020   Россия

Российский банки продолжают распродажу запасов золота из хранилищ. Слитки чартерами улетают в Лондон.

Как пишет finanz.ru, по итогам апреля они вывезли за рубеж 4,6 тонны драгметалла - на 15% больше, чем в марте, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики ЦБ.

За два месяца банки продали зарубежным клиентам 8,6 тонны слитков, которые активно копили в сейфах в последние два года.

Запасы золота в банках сокращаются шестой месяц подряд: с ноября на экспорт ушло 17 тонн драгметалла.

Крупнейшим и де-факто единственным продавцом по итогам апреля стал Сбербанк, из хранилищ которого ушло 5,5 тонны. Суммарные запасы золота у крупнейшего госбанка РФ упали на 37,7%.

Сбербанк активно распродает золото с прошлой осени. На 1 ноября у банка было 22,5 тонны, к 1 февраля осталось 17 тонн, на 1 апреля - 14,5 тонны, на 1 мая - 9 тонн. Таким образом, за полгода из банка ушло практически две трети золотого запаса.

Запрет на международные авиаперелеты оборвал традиционный канал экспорта золота - в багажных отсеках пассажирских лайнеров. Банкиры вышли из положения, зафрахтовав чартеры, рассказал «Интерфаксу» источник в банке-участнике рынка драгметаллов.

Лайнеры со слитками улетают в Лондон. «С апреля организовано специальное авиасообщение по оперативной доставке (как минимум раз в неделю) слитков драгоценных металлов (золото, серебро) из РФ в Великобританию. Экспорт осуществляют как банки, так и недропользователи», - рассказал банкир.

До прошлого года почти все добываемое в стране золото скупал в резервы Банк России, но с 1 апреля он полностью приостановил пополнение золотого запаса, чтобы экспортом драгметалла покрыть нехватку нефтедолларов и залатать «дыры» в платежном балансе.

Правительство РФ решило выдавать добывающим компаниям генеральные лицензии на экспорт, де факто открывая к двери к вывозу всего добываемого золота в стране.

Хотя промышленный спрос на золото резко снизился, провал полностью компенсируют частные инвесторы, которые стремятся вложиться в драгметаллы через биржевые фонды.

В апреле мировые золотые ETF фонды увеличили запасы на 170 тонн, до нового исторического максимума в 3,355 тысячи тонн. Чистый приток в денежном выражении составил 9,3 млрд долларов, оценивают аналитики Промсвязьбанка.

Инвесторы продолжают убежище в золоте от рисков, связанных с пандемией COVID-19, которая наряду с мягкой монетарной политикой центральных банков служит причиной роста спроса на драгметалл, отмечает ПСБ.

Цены на золото закрепились выше 1700 долларов за унцию впервые с 2012 года, и во втором квартале могут преодолеть отметку 1800, считают в банке.



Ще на цю тему:

19:00 28.05.2020
«Беспрецедентный провал»: Россия обогнала мир по ущербу потребителям от карантина
18:15 22.05.2020
РЖД навечно одолжат 100 млрд рублей пенсионных накоплений россиян
10:40 22.05.2020
Дыра в российском бюджете превысила размер резервного фонда
10:00 20.05.2020
Импорт исчезает с полок: Поставки зарубежных товаров в Россию рухнули на 40%
08:20 20.05.2020
ВВП Росії впав на 28% через карантин та дешеву нафту
20:45 14.05.2020
На Россию надвигается цунами банкротств: Каждый третий бизнес оказался неплатежеспособен
11:40 08.05.2020
В России разрешили авиакомпаниям и РЖД не возвращать гражданам деньги за билеты на отмененные рейсы
20:15 04.05.2020
Рубль упал до 2-недельного минимума вслед за нефтью и юанем
19:40 30.04.2020
В России все плохо и потому она опасна для мира - разведка Эстонии
14:20 30.04.2020
Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в апреле упал до минимума с 1997 года
13:20 22.04.2020
Віталій Портников: Крах путінської Росії – це питання часу
15:20 02.04.2020
Мнение: Куда исчез Путин и что происходит в России
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
20:00 22.05.2020
На болгарській верфі побудували судно за українським проєктом / Фото
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
19:00 26.05.2020
Грузия договорилась с Газпромом о снижении цены на газ на 15%
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 28.05.2020
В Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
16:45 27.05.2020
Президент Молдовы пообещал поддержку порту Джурджулешты
18:40 26.05.2020
У прем'єра Молдови хочуть забрати паспорт Румунії за критику Бухареста
13:40 26.05.2020
Молдова сняла запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 мая
19:45 28.05.2020
МЗС Німеччини викликало посла Росії через хакерську атаку на Бундестаг
19:15 28.05.2020
Сбербанк вывез из России две трети запасов золота
19:00 28.05.2020
«Беспрецедентный провал»: Россия обогнала мир по ущербу потребителям от карантина
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:15 27.05.2020
Румунія врахувала погіршення відносин між РФ та НАТО у новій стратегії нацбезпеки
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 28.05.2020
Турция оборудует военную базу у границы с Болгарией / Карта
14:30 27.05.2020
Ердоган заявив, що Туреччина наближається до кінця епідемії
11:30 27.05.2020
США заявили про чергову російську провокацію в небі над Середземним морем
10:50 27.05.2020
Туреччина відновила авіасполучення з 70 країнами, Україна на другому етапі
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 28.05.2020
В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата Херсонского облсовета за вымогательство у жителя Крыма
20:30 28.05.2020
Директор транспортной компании в Ялте украла из бюджета 11 млн рублей
20:15 28.05.2020
С 1 июня начнется полное открытие навигации на всех каскадах Днепра
18:30 28.05.2020
Терминал Ника-Тера завершил модернизацию второго грузового района
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд