Підприємство «Крименерго» оцінило більш ніж у 1 млрд рублів збитки підприємства від блекаута через підрив опор ЛЕП у Херсонській області в 2015 році.

У підриві опор російські слідчі звинувачують власника телеканалу ATR Ленура Іслямова. Сума збитків фігурує в матеріалах справи, які мають Крим.Реалії.

Крім «Крименерго», про збитки в рамках цієї справи заявило управління МНС Росії в Криму (сума збитків 40849426 руб), підконтрольний Росії МОЗ Криму (сума збитків 5885590 руб), Чорноморський флот Росії (217810,98 руб) і ще низка підприємств.

Адвокат Іслямова Олексій Ладін написав у Facebook, що «це перший позов e його практиці за 1 млрд рублів».

«Безвідносно провини Ленура Іслямова «Крименерго» має спочатку довести збитки від недоотриманої електроенергії. Збитки ці складаються з різниці: грошей, отриманих від кримчан, і грошей, які «Крименерго» заплатило за електрику, в основному – «Українській паливній компанії» – «Укрiнткренерго». Через посередника, звичайно – ТОВ «ЦОР». Але жодних доказів шкоди «Крименерго» в суді не представило. Грошей за недоотриману електроенергію «Крименерго» не платило, зате хоче мільярд», – прокоментував він.

Агентству «Интерфакс» підтвердили інформацію про мільярдний позов «Крименерго» до Іслямова в підконтрольному Росії Верховному суді Криму.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму почав розглядати по суті кримінальну справу проти власника кримськотатарського телеканалу ATR і одного з активних учасників громадянської блокади Криму в 2015 році Ленура Іслямова. 25 травня йому висунули обвинувачення.

Іслямов сказав Крим.Реалії, що не має наміру особисто брати участь у судових засіданнях підконтрольного Росії Верховного суду Криму. Він назвав судилищем російський процес проти себе в Криму.

Кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська ФСБ порушила в жовтні 2015 року та оголосила його у федеральний розшук.

У грудні 2015 року підконтрольний Росії суд у Криму заарештував майно Іслямова на півострові. 21 грудня Наталя Поклонська, яка тоді була російським прокурором Криму, повідомила, що Іслямову висунули заочне звинувачення в диверсії. Сам Іслямов назвав усі ці рішення нелегітимними.