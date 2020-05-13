У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону в четвер, 28 травня, відбулося перше засідання по суті у кримінальній справі проти українського активіста Олега Приходька.

Адвокат Олега Приходька Сергій Легостов брав участь по відеоконференцзв'язку з Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі. Як пише Укрінформ, про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

«Судове засідання мало такий перебіг: прокурор оголосив обвинувальний висновок у справі Приходька, Приходько пояснив письмово, що не згоден з обвинуваченням і вважає його політично мотивованим», - сказав адвокат.

За його словами, під час засідання прокурор Олексій Айдінов надав перелік доказів, а також повідомив про послідовність, з якою докази представлятимуться в суді.

Як повідомлялося, українського активіста Олега Приходька обвинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч.1 статті 205 (готування до вчинення терористичного акту), ч.1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч.1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а за кілька днів етапували в Ростов-на-Дону.