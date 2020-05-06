По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 27 и 28 мая прошли следующие мероприятия:

1. В мотострелковом соединении ЮВО, дислоцированном в Волгоградской области, с военнослужащими всех категорий и гражданским персоналом проведено комплексное практическое занятие по изучению требований безопасности военной службы перед началом летнего периода обучения.

Для проведения занятий в соединении были развернуты более 10 учебных мест. С помощью мультимедийных средств были смоделированы различные эпизоды в ходе боевой подготовки, полевых выходов, при обслуживании вооружения, военной и специальной техники, несении караульной и внутренней службы с демонстрацией правил поведения в нештатных ситуациях и требований безопасности.

Bнструкторы рассказали об особенностях эксплуатации транспортных средств в условиях повышенных температур на практических занятиях в полевых условиях.

Военные медики провели занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Занятия по изучению требований безопасности военной службы прошли в рамках подготовки к новому периоду обучения, который начнется в Вооруженных Силах с 1 июня.

2. Специалисты войск связи ЮВО на Северном Кавказе провели масштабную радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую непрерывную связь между пунктами управления соединений и воинских частей, подразделений ВВС и ПВО, а также военной базы в Абхазии.

Более 500 связистов выполнили задачи по скрытому перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными в условиях радиоподавления.

В тренировке было задействовано около 400 единиц техники, в том числе: современные комплексы «Редут-2УС», пункты управления связи, командно-штабные машины, такие как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенные модули Р-431АМ и радиостанции Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника связи.

Тренировка проводилась согласно плану подготовки к новому учебному периоду. Ее целью являлась проверка профессиональной подготовки личного состава, а также технической готовности всех комплексов и узлов связи.

3. В Волгоградской области с полком радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЮВО проведена комплексная тренировка по РХБ защите пунктов управления в условиях применения противником оружия массового поражения.

По замыслу тренировки, на пункт управления полка поступило донесение о применении противником химического оружия. Штатные расчеты РХБ защиты были приведены в состояние полной боевой готовности. Им была поставлена задача выявить очаг заражения, оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке по каналам связи. Также были выполнены практические действия с расчетами РХБ разведки, в том числе с применением специальных разведывательных химических машин РХМ-6.

Тренировка была проведена с привлечением дежурных смен, что повысило оперативность принятия решений в условиях РХБ заражения.

На занятии были задействованы штатные подразделения РХБ защиты ЮВО, а также около 20 единиц специальной техники.

4. В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, прошла комплексная тренировка по отработке действий личного состава в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

По замыслу тренировки, на пункты управления соединений и воинских частей стали поступать сигналы о применении условным противником химического оружия. Штатные расчеты РХБ защиты были приведены в повышенные степени боевой готовности. Военнослужащим была поставлена задача выявить очаг «заражения», оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке в штаб ЮВО по штатным каналам связи.

В ходе тренировки также отрабатывались действия с расчетами РХБ разведки, в том числе с применением специальных разведывательных химических машин. Специалисты выполнили развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия и разведывательных химических машин, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Военнослужащие инженерных, артиллерийских, ракетных и других подразделений сдали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта, а также по проведению частичной специальной обработки стрелкового оружия.

В тренировке приняли участие более 3 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники. Тренировка проходила в течение трех дней под руководством начальника войск РХБ защиты армии.

5. На Кубани состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с экипажами штурмовиков Су-25СМ авиаполка объединения ВВС и ПВО Южного военного округf.

В ЛТУ приняли участие порядка 100 военнослужащих ЮВО, задействовали около 20 модернизированных штурмовиков Су-25СМ, Су-25СМ3 и около 50 единиц специальной военной техники.

На одном из этапов учения летчики совершили перебазирование на запасной аэродром на удалении более 800 км. Для этого подразделениям наземных служб необходимо было выполнить комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, выдаче радиолокационной информации на пункты боевого управления, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы, заправке самолетов и осуществлению маскировки авиационной техники и средств наземного обеспечения.

В ходе основного этапа ЛТУ экипажи авиационной эскадрильи поразили цели, имитирующие вертолеты и объекты армейской авиации условного противника, на полигоне Арзгир в Ставропольском крае. Также они выполнили некоторые элементы сложного пилотажа (вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, «петля Нестерова») на скоростях от 300 до 800 км/ч и высотах от 1500 до 3000 м.