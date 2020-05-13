В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата Херсонского облсовета за вымогательство у жителя Крыма

20:45 28.05.2020   Крым

Прокуратура Автономой республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении депутата Херсонского областного совета VII созыва и двух его сообщников.

Указанные лица незаконно завладели транспортными средствами жителя Крыма и потребовали от последнего денежные средства в счет погашения искусственно созданного долга (ч. 1 ст. 189, ч. 3 ст . 27 ч. 2 ст. 289 УК Украины), пишет Центр журналистских расследований со ссылкой на прокуратуру Авторномнои республики Крым.

В ходе досудебного расследования установлено, что депутат Херсонского областного совета, будто в счет погашения долга в более 200 тыс. гривен безосновательно требовал от потерпевшего денежные средства. Для обеспечения уплаты «долга», обвиняемый вместе с сообщниками организовал похищение 2-х легковых автомобилей, бывших в употреблении потерпевшего и принадлежали членам его семьи.

67-летний депутат Херсонского областного совета VII был задержан после получения им части указанного «долга» в размере 100 тысяч гривен. Также во время обыска его нежилых помещений были обнаружены и изъяты ранее похищенные транспортные средства.

Прокуратура АРК фамилия депутата не называет, и как пишет IPC-Херсон, что речь идет об Анатолии Парицкий, 1952 года рождения. Парицкий член постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и экологии. Задержанный попал в областной совет от партии «Оппозиционный блок».

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве проводилось следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Оперативники областного управления стратегических расследований Нацполиции, следователи полиции в АР Крым и г. Севастополе под процессуальным руководством прокуратуры Крыма провели комплекс следственно-оперативных мероприятий для документирования преступной группы, деятельность которой непосредственно контролировал депутат Херсонского областного совета (в 90-х годах он был членом организованной преступной группы «Сейлем», которая долгое время функционировала на территории полуострова и специализировалась на совершении особо тяжких преступлений).



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