Директор транспортного предприятия в оккупированной Ялте подозревается в мошенническом хищении бюджетных средств в размере 11 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю, пишет Крыминформ.

«Директор транспортного предприятия Ялты предоставляла в департамент соцполитики администрации города заведомо ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории. Таким образом, на основании предоставленных документов из бюджета Республики Крым перевозчиком незаконно получено порядка 11 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготной категории граждан», – говорится в сообщении.

Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении женщины по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.