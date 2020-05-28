В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть

20:00 28.05.2020   Азербайджан

Азербайджан и Беларусь могут наладить совместную переработку нефти в рамках развития сотрудничества в энергетической отрасли.

Об этом заявил  посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов, пишет ghall.com.

«Думаю, что по мере развития ситуации объем поставок нефти можно будет увеличивать, но это уже будут обсуждать наши нефтяные компании. Для этого найдены соответствующие прочные механизмы. Возможно, здесь появятся и другие формы сотрудничества. Например, в Беларуси может быть налажена совместная нефтепереработка и последующая продажа продукции на рынок третьих стран», — сказал Гандилов в интервью госагентству «БелТА«.

«Но это только как пример. Главное, что Азербайджан уже имеет возможность поставлять нефть в Беларусь на постоянной основе», — отметил он.

Дипломат также сообщил, что дальнейшие вопросы сотрудничества в энергетической отрасли, возможно, будут обсуждаться во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, который ожидается в этом году.

Ранее стало известно, что Беларусь начинает поставки нефти из Соединенных Штатов Америки.



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