МЗС Німеччини викликало посла Росії через хакерську атаку на Бундестаг
|19:45 28.05.2020
|Россия
МЗС Німеччини "запросило на розмову" посла РФ Сергєя Нечаєва у зв'язку з хакерською атакою на Бундестаг в 2015 році, за якою, як підозрюють, стоїть Росія.
Про це міністерство повідомило у четвер, 28 травня, на своєму офіційному сайті, пише "Європейська правда".
"Державний секретар Федерального міністерства закордонних справ Мігель Бергер запросив посла Російської Федерації Сергєя Нечаєва в Федеральне міністерство закордонних справ для бесіди. Від імені федерального уряду він рішуче засудив хакерську атаку на Бундестаг Німеччини", - сказано у повідомленні німецького міністерства.
Посилаючись на ордер на арешт росіянина Дмитра Бадіна, виданий Генеральним прокурором 5 травня 2020 року, російський посол був проінформований про те, що федеральний уряд використає режим кіберсанкцій ЄС проти осіб, відповідальних за напад на Бундестаг, в тому числі пана Бадіна, додали у відомстві.
Ордер на арешт Бадіна був виданий на підставі термінової підозри, що обвинувачений, діючи спільно з іншими особами, здійснив розвідувальну діяльність проти Німеччини для спецслужби іноземної держави, заявили у німецькому МЗС.
"Обвинувачений вважається підозрюваним у причетності до хакерського нападу на німецький Бундестаг в квітні/травні 2015 року як член групи APT28. Є достовірні докази, що він був співробітником військової спецслужби ГРУ на момент нападу", - заявили у МЗС Німеччини.
У міністерстві підкреслили, що федеральний уряд також оцінює цей процес на тлі розслідування у справі про вбивство в Берліні і залишає за собою право приймати подальші заходи.
Раніше журнал Der Spiegel повідомив, що російська військова розвідувальна служба ГРУ отримала доступ до електронних листів з парламентського офісу Меркель в ході хакерської атаки на парламент Німеччини в 2015 році.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що продовжить зусилля щодо поліпшення відносин з Росією, незважаючи на хакерські атаки.
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