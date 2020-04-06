Турция оборудует военную базу у границы с Болгарией / Карта

19:30 28.05.2020   Турция

В Тракийской районе Турции в области Кыркарели близ села Бейендик в 5 км от границы с Болгарией 20 квадратных километров объявлены запретной зоной второй степени. 

Там создаётся военная база с выходом на черноморское побережье. Данные сведения подтверждаются публикацией в Государственном вестники Турции, пишет BgNews.

Решение об этом, подписанное президентом страны Реджепом Эрдоганом, опубликовано 28 мая ночью в официальной турецкой газете. 

Район расположен у побережья Черного моря. Большая часть военной зоны охватывает сухопутную площадь и всего лишь незначительная часть находится в акватории страны. 

Фото: BgNews



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