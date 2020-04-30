«Беспрецедентный провал»: Россия обогнала мир по ущербу потребителям от карантина

19:00 28.05.2020   Россия

Росстат подвел первые экономические итоги апреля, который страна прожила в режиме нерабочих дней с закрытием более 20% предприятий и резким падением доходов людей.

Согласно статистике, Россия стала лидером среди крупнейших экономик мира по сжатию конечного потребительского спроса на товары и услуги, пишет finanz.ru.

Объем розничных продаж обрушился на 23,4% год к году и на 28,5% относительно марта. Зафиксированный Росстатом результат оказался хуже пессимистичных прогнозов экономистов, которые в среднем ожидали падение на 17,7%.

Оставшись без дохода и помощи от государства, люди были вынуждены существенно уменьшить расходы даже на еду: продажи продовольственных товаров схлопнулись на 9,3%. В непродовольственной рознице падение достигло 23,4%, в секторе услуг - 38%.

«Эффект от карантинных мер оказался более чем значительным» и обернулся «беспрецедентным провалом» потребления, констатирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Его масштаб превзошел аналогичные показатели других стран. Так, в Китае во время карантина розница просела на 20,5% (в феврале), в еврозоне - на 9,2% (в марте), в США - на 21,6% (в апреле), указывает главный экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова.

Отчасти такой результат может быть связан с низком уровнем проникновения интернет-торговли: к примеру, в Китае на долю этого сегмента приходится уже более 30% оборота розницы, а России - только 4,5%, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

От карантина пострадали бедные. Домохозяйства с высоким уровнем дохода сохранили стабильное финансовое положение - об этом свидетельствует рост рублевых депозитов банках на 10% год к году, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Но сбережения на вкладах есть примерно у трети населения, напоминает он.

Остальные нагружены банковскими кредитами и необходимость гасить их бьет по кошелькам еще сильнее. Розничный портфель банков уменьшился на 0,7% в апреле и 0,4% с начала мая, указывает Орлова. Это означает, что двигавший потребление долговой мотор заглох. За два месяца физлица отдали банкам около 300 млрд рублей, или 0,5% своего годового дохода.

«Чем дольше длится карантин, тем больше предприятий МСБ обанкротятся и, следовательно, тем сильнее будет давление на доходы», - говорит Орлова. - По сообщению Росстата, безработица составила всего 5,8% за апрель, но эту цифру сложно интерпретировать как знак финансового благополучия домохозяйств; она скорее указывает на то, что большинство компаний заставило уйти своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска».

В остальном статистика Росстата посрамила пессимистов: не случилось коллапса в строительстве (оно снизилось всего на 2,3%), промышленное производство лишь на 6,6%, грузооборот транспорта на 6%.

Однако «падение спроса настолько значительно, что экономике необходима и более низкая ставка ЦБ, и дополнительная помощь бюджета», говорит Полевой. В мае провал розничной торговли продолжится (на 19%), а по итогам второго квартала составит 17%, прогнозирует Орлова.

«Статистика за апрель заставит ЦБ действовать более активно», - считает она: на заседания 19 июня ключевая ставка может быть снижена на 0,75 процентного пункта.

Что касается помощи из бюджета, то на нее рассчитывать не приходится. План восстановления российской экономики на сумму 8 триллионов рублей не включает новых мер поддержки ни малому бизнесу, ни гражданам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на знакомых с документом чиновников.

В качестве мер поддержки предпринимателей в план заложили упрощение процедуры банкротства. Правительство традиционно делает упор на создание преференций для новых инвестпроектов, такая модель, как и в прошлые кризисы, приведет к новому витку огосударствления экономики, говорит главный аналитик BCS Global Markets Владимир Тихомиров.



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