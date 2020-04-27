Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в четверг, 28 мая, принял решение о продлении режима чрезвычайного из-за пандемии коронавируса положения до 15 июня.

Об этом сообщила пресс-служба приднестровского лидера, пишет РИА Новости.

"Глава государства принял решение продлить на территории Приднестровской Молдавской Республики режим чрезвычайного положения. Он был введен указом президента ПМР 16 марта и неоднократно продлевался. Очередной срок действия особого правового режима – до 15 июня текущего года", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба непризнанного Приднестровья, коронавирус лабораторно подтвержден у 964 приднестровцев, 36 человека скончались, 516 выздоровели.