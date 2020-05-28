Терминал Ника-Тера завершил модернизацию второго грузового района

18:30 28.05.2020   Украина

Морской терминал Ника-Тера, входящий в Group DF, завершил очередной этап модернизации второго погрузрайона, специализирующегося на обработке сыпучих грузов. 

В частности, окончено строительство и началась эксплуатация современного причально-весового комплекса. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию предприятия.

"Монтаж береговых бункерных весов осуществлен без прерывания основного технологического процесса погрузки судов благодаря индивидуально разработанному проекту и уникальной методике сборки. Окончание строительства причально-весового комплекса позволило завершить перепрофилирование второго грузового района под перевалку зерновых культур и шрота. Ранее этот грузовой район специализировался исключительно на перевалке минеральных удобрений", - говорится в сообщении.

По словам начальника морского терминала Алима Агакишиева, инвестиции во второй грузовой район позволили существенно увеличить пропускную способность терминала. Новый весовой комплекс позволяет выполнять взвешивание сельскохозяйственных грузов быстрее и точнее при их перевалке на водный транспорт.

Отмечается, что новый весовой комплекс состоит из двух технологических линий. Максимальная производительность каждой линии - до 1800 кв. м в час.

Кроме того, новый причально-весовой комплекс прошел необходимые испытания и сертификацию в Национальном научном центре "Институт Метрологии".

"Строительство весового комплекса является частью программы технического переоснащения грузовых районов порта. Реконструкция второго погрузрайона выполнялась поэтапно, начиная с 2017 года и включила в себя перепрофилирование складов для минудобрений под хранение зерновых и шрота, строительство двух станций разгрузки автомобилей, модернизацию станции разгрузки железнодорожных вагонов, а также монтаж причально-весового комплекса. Всего в модернизацию Грузового района №2 было вложено более 40 млн гривен", - добавляют в Ника-Тера.

Также в терминале отмечают, что ранее береговые бункерные весы функционировали лишь на первом грузовом районе, который специализируется на перевалке зерновых культур. После перепрофилирования второго района, возможно одновременное взвешивание и загрузка четырех судов зерновыми грузами на разных причалах.

"Стоимость нового причального весового комплекса составляет около 1 млн долларов, а его технические характеристики соответствуют всем правилам Ассоциации по торговле зерном и кормами (GAFTA)", - подытожил начальник терминала.



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