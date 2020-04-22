В России раскритиковали возможности российских атомных подводных лодок «Борей» и «Ясень».

Российские атомные подводные лодки «Ясень» и «Борей» могут не успеть покинуть гавань, и с высокой долей вероятности будут уничтожены американской противолодочной авиацией в случае начала масштабного военного конфликта, пишет российское издание avia.pro.

Причина кроется отнюдь не в некоем несовершенстве российских АПЛ или же превосходстве американской противолодочной авиации, а связана с отсутствием защиты российских субмарин – как при выходе с баз ВМФ России, так и при переходе в заданный район.



«Атомные подводные лодки имеют одно принципиальное отличие. Даже если противник смог, используя различные виды разведки, установить более или менее точное расположение подлодки под водой, применить по ней немедленно стратегическое оружие не получится. Прежде необходимо отправить самолеты базовой патрульной авиации (БПА), многоцелевые подлодки с задачей атаковать и уничтожить РПКСН. И еще не факт, что противник решит эту задачу. Если наша стратегическая подлодка прикрыта достаточными силами, то ее уничтожение в сжатые сроки становится для него крайне проблематично. Даже на самом тихом ходу (6–7 узлов) РПКСН способен пройти за сутки 260–310 километров в любом направлении. При этом количество боевых блоков, забрасываемых одной ПЛ, может оказаться под сотню (на 16 ракетах). пока нет никаких признаков того, что корабли БМЗ, способные эффективно бороться с подлодками, будут заложены в ближайшее время в необходимом количестве. Заказывающим управлениям МО РФ необходимо учесть, что пренебрежение вопросами противолодочной обороны в перспективе может обернуться утратой боевой устойчивости наших стратегических подлодок, что в свою очередь поставит под вопрос безопасность Российской Федерации», - приводит информацию издание «Военно-промышленный курьер».

В свою очередь специалисты обращают внимание на тот факт, в действительности, российские военные базы имеют очень большую зону прикрытия, и потому, с выходом подлодок в открытое море никаких проблем быть вообще не может.

«Это скорее надуманная проблема, чем реальная угроза. Мы уже не раз сталкивались с тем, что на небольшой площади американские войска даже не могут найти российские подводные лодки, не говоря уже о том, чтобы отыскать АПЛ в океане и попытаться уничтожить прежде, чем сами станут целью», - отмечает аналитик.