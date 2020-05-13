Из аннексированного Россией Крыма незаконно отправили первую сотню призывников для службы в армии страны-оккупанта.

Две трети призывников прибыли в соединения и воинские части Южного военного округа, остальные будут проходить военную службу в воинских частях за пределами ЮВО, а также в других силовых структурах России, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова перевозка призывников осуществляется в железнодорожных вагонах в условиях соблюдения социальной дистанции при заполнении вагона на 50% от штатной вместимости.

«Со сборных пунктов, вокзалов и аэродромов новобранцы перевозятся исключительно на военных автобусах, предварительно прошедших спецобработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК», – отметили в Минобороны России.

В ведомстве утверждают, что перед отправкой в краевой сборный пункт призывники проходят первичный тест на наличие коронавирусной инфекции в районных военных комиссариатах и только после этого допускаются к дальнейшим мероприятиям призыва.

Всего в ходе весеннего призыва в российскую армию из Южного военного округа, в который включили аннексированный Крым, будут отправлены около 26 тысяч человек.

С 2015 года Россия в аннексированном Крыму призвала в вооруженные силы около 22,5 тысячи человек.