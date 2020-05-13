В Крыму на треть снизились темпы ввода жилья в эксплуатацию

17:30 28.05.2020   Крым

С начала 2020 года в оккупированном Крыму ввели в эксплуатацию на 27% меньше жилья, чем в 2019 году. 

Об этом говорится в отчете Крымстата, пишет РИА Новости

"В январе-апреле 2020 года введено в эксплуатацию 123,3 тыс квадратных метров общей площади жилых домов, с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Объем принятого в эксплуатацию жилья за январь-апрель 2020 года составил 73,4% от показателя соответствующего периода 2019 года", - говорится в сообщении. 

За четыре месяца 2020 года в Крыму строительные компании возвели почти 1,3 тыс квартир. Еще 848 домов крымчане построили сами, большая часть из которых появилась на садовых участках. 

Стоимость строительных работ  за этот период превысила 41 млрд рублей.

Преимущественно объекты возводились в Симферополе: на крымскую столицу пришлось почти 70% от общего объема застройки. Еще 17% работ строители произвели в Керчи, Ялте и Бахчисарайском районе.



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