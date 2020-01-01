Возобновлены госиспытания Ми-8МСБ-В с комплексом ПТРК «Барьер» / Фото
|17:00 28.05.2020
|Украина
Государственный научно-исследовательский институт возобновил проведение испытаний образцов вооружения и военной техники в полном объеме.
Из-за введеного в стране карантина для недопущения распространения коронавируса COVID-19, в том числе и среди личного состава Вооруженных Сил Украины (ВСУ), военным ученым приходилось временно приостановить проведение незначительного количества (около 15%) испытаний. Однако тепеть в Государственном научно-исследовательском институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ВС ВВТ) все запланированные на этот год испытания возобновились в полном объеме, пишет издание Крылья.
В частности, для нужд Воздушных Сил ВС Украины и армейской авиации Сухопутных войск ВСУ проводятся специальные испытания вертолета Ми-2МСБ, Государственные совместные испытания вертолета Ми-8МСБ-В с комплексом ПТРК «Барьер».
В ближайшее время планируется проведение специальных испытаний вертолета Ми-8МСБ-В, оснащенного неуправляемым ракетным вооружением типа С-13, специальных испытаний вертолета типа Ми-8 по оценке возможности боевого применения ночью с использованием очков ночного видения.
Также продолжаются летно-конструкторские испытания модернизированного самолета МиГ-29, в частности с боевым применением управляемого ракетного вооружения типа «воздух-поверхность».
В интересах десантно-штурмовых войск ВСУ также проводится подконтрольная эксплуатация парашютных систем иностранного производства: Intruder, Нi-5, Т-11, Micro Fly, Fire Fly.
Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники проверяет на соответствие современным требованиям практически всю номенклатуру вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины. Это учреждение остается единственным в силовых структурах нашего государства, которое по своим возможностям и уровню подготовки специалистов проводит испытания и научно-техническое сопровождение авиационной и парашютной техники любого уровня сложности. Это осуществляют профессиональные инженеры-испытатели и летно-испытательный состав, имеющий соответствующие допуски.
Фото с сайта Крылья
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