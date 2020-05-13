На винзаводе Массандра выявлен первый случай коронавируса

16:20 28.05.2020   Крым

Коронавирус подтвердился у работницы винодельческого предприятия "Массандра", незаконно захваченного оккупантами после аннексии Крыма. 

Об этом сообщил замруководителя оккупационного управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков, пишет ТАСС.

За сутки в оккупированном Крыму подтвердились шесть новых случаев заражения, рассказал Крутиков.

"Четвертый случай - это жительница Симферопольского района, работает в Ялте на ПАО "Массандра". Была контактная по ранее подтвержденному случаю, также была обследована и по результатам положительных тестов была госпитализирована в седьмую городскую клиническую больницу", - сообщил Крутиков.

Он уточнил, что еще четыре случая подтвердились в Сакском районе, где ранее был выявлен очаг инфекции. Также заразился сотрудник дорожной компании в Симферопольском районе.

Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Крыму на 28 мая составило 361 человек, выздоровели 195 человек, умерли - 11. Под медицинским наблюдением находятся 2 356 человек, из которых на дому - 1 268, в стационарах - 283, изолировано в обсерваторы - 805.

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В состав "Массандры", кроме головного завода, входят восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км. Захвачен Россией послеаннексии Крыма.



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