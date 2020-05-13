Оккупанты проведут 24 июня военные парады в Севастополе, Симферополе и Керчи
|16:00 28.05.2020
|Крым
Южный военный округ России приступил к подготовке военных парадов в оккупированных городах Симеферополь, Севастополь, Керчь, а также в 7 российских городах.
Парады посвящены 75-й годовщине Победы и были перенесены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минобороны России
В военных парадах и прохождениях войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен т.н. "Великой Отечественной войны" 1941-1945 гг. Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.
В местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.
Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников уже приказал организовать перевозки военнослужащих – участников парадов, а также подготовить места их размещения на период проведения тренировок.
Так же сообщается, что более 200 младших специалистов прибыли на корабли и в береговые подразделения Черноморского флота. Ранее они прошли специальную подготовку в учебных центрах министерства обороны РФ, успешно сдали экзамены на знание теории, а также зачёты по общевойсковой подготовке.
Всего на Черноморский флот запланировано поступление более 800 младших специалистов, прибытие которых ожидается в ближайшее время.
В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе прибывшие выпускники учебных центров будут на 14 дней размещены в отдельных казармах, при этом их питание будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль за состоянием их здоровья будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.
Ще на цю тему:
Водолазы Черноморского флота РФ отрабатывают погружения
"Нічого нового" — в РФ отримали текст меморандуму України
Ракетный корабль Черноморского флота России провел в море учения ПВО
Подлодки Черноморского флота провели учебные стрельбы
Буксир оккупационного флота проходит очередной этап испытаний
В окупованому Криму призовників почали відправляти на "службу" у збройні сили РФ - Мінреінтеграції
В украинском министерстве насчитали 22,5 тысячи крымчан, которых Россия призвала на службу в армию
Оккупанты направили корабельную группировку в Средиземное море
Оккупанты проводят сбор командиров кораблей ЧФ РФ