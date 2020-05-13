Южный военный округ России приступил к подготовке военных парадов в оккупированных городах Симеферополь, Севастополь, Керчь, а также в 7 российских городах.

Парады посвящены 75-й годовщине Победы и были перенесены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минобороны России

В военных парадах и прохождениях войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен т.н. "Великой Отечественной войны" 1941-1945 гг. Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.

В местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников уже приказал организовать перевозки военнослужащих – участников парадов, а также подготовить места их размещения на период проведения тренировок.

Так же сообщается, что более 200 младших специалистов прибыли на корабли и в береговые подразделения Черноморского флота. Ранее они прошли специальную подготовку в учебных центрах министерства обороны РФ, успешно сдали экзамены на знание теории, а также зачёты по общевойсковой подготовке.

Всего на Черноморский флот запланировано поступление более 800 младших специалистов, прибытие которых ожидается в ближайшее время.

В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе прибывшие выпускники учебных центров будут на 14 дней размещены в отдельных казармах, при этом их питание будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль за состоянием их здоровья будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.