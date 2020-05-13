Бахчисарайська «справа Хізб ут-Тахрір»: свідок обвинувачення зізнався, що не знайомий із фігурантами

15:40 28.05.2020   Крым

На засіданні Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону 27 травня у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» свідок обвинувачення Арсен Ганієв визнав, що не знайомий із фігурантами справи. 

Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

«У рамках судового засідання був проведений допит свідка Арсена Ганієва, заявленого стороною обвинувачення. Коли свідкові поставили запитання про те, чи знає він підсудних, він заявив, що підсудних не знає і з ними не знайомий. Крім того, свідок заявив, що був украй здивований, що його залучили в якості свідка для участі в судовому засіданні», – розповів Шейхмамбетов.

Також, за словами адвоката, показання свідка стосувалися організації «Хізб ут-Тахрір», але не підсудних.

«Думаю, що слідство хотіло показати масовість і обсяг матеріалів справи, не звертаючи уваги на якість показань. Що стосується конкретно цього свідка, – як можна свідчити про ті факти, яких ти не знаєш, і свідчити про тих людей, з якими не знайомий. З восьми підсудних свідок вказав на те, що один раз він спілкувався з Марленом Асановим в 2005 році», – додав Шейхмамбетов.

Раніше на засіданні Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону допитали свідка у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» – імама Ханської мечеті Бахчисарая Сабрі Сулейманова.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати справу по суті.



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