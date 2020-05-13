Україні слід продовжувати політику припинення постачання води в окупований Крим, оскільки це разом із санкціями Заходу є важливим компонентом міжнародного тиску на Росію задля припинення окупації українського півострова.

Про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст під час онлайн-конференції на тему "Україна в Конгресі", організованої Мережею друзів України у США, повідомляє Укрінформ.

"Я, звісно, рекомендував би Україні зберігати свою політику щодо водопостачання до Криму", - підкреслив експосол.

За його словами, українська влада, як і Захід, мають зберігати якомога вищу ціну Криму для Кремля. "І припинення водопостачання є важливим компонентом у цьому питанні", - підкреслив Гербст.

Він зауважив, що "дуже підтримує введення додаткових санкцій проти Москви, як з боку Сполучених Штатів, так і ЄС". Однак, за словами Гербста, нові обмеження навряд чи будуть запроваджені, якщо тільки Кремль не піде на загострення ситуації.

Водночас колишній посол висловив тверде переконання, що "санкції самі по собі продовжують чинити серйозний вплив на Росію".

Нагадаємо, Росія закликає, у тому числі в ООН, скасувати всі міжнародні санкції в період пандемії. Крім того, в Москві докладають дипломатичних і політичних зусиль, аби примусити Україну відновити постачання дніпровської води на територію тимчасово окупованого Криму.