ГП «Николаевский судостроительный завод» (НСЗ) выполнит классификационный ремонт лоцманского катера «Альдебаран» Филиала «Дельта-Лоцман» ГП «Администрация морских портов Украины».

Как сообщает издание «Николаев — город корабелов», судно зашло на предприятие во вторник, 26 мая, пишет издание Порты Украины.

Согласно ремонтной ведомости, планируется выполнить очистку, дефектацию, ремонт и покраску внешней обшивки, ремонт винто-рулевого комплекса и валопроводов, ремонт донно-забортной арматуры, ремонт системы главного двигателя и электромеханической части, другие работы.

«Альдебаран» — многофункциональный катер проекта Harding-1500. Построен в 1989 году на верфи Harding’s Yard, Норвегия. Катера этого проекта ранее также использовались как аварийно-спасательные и гидрографические. Наибольшая длина судна — 12,07 метра, доковый вес — 20 тонн, скорость — 15 узлов, экипаж — два человека.

ГП «Николаевский судостроительный завод» (ранее — ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара») специализировалось на строительстве военных кораблей. В последние годы предприятие испытывает проблемы с заказами и кадрами. С 2011 года входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Фото: Николаев - город корабелов