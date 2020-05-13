Через обшуки у "Свідків Єгови" в окупованому Криму відкрито провадження

14:20 28.05.2020   Крым

Через обшуки у помешканнях членів релігійної організації “Свідки Ієгови” у місті Керч в окупованому Криму відкрито кримінальне провадження. 

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим та місті Севастополі розпочало кримінальне провадження за фактом проведення 26 травня 2020 року правоохоронцями держави-окупанта ряду незаконних обшуків у помешканнях членів релігійної організації “Свідки Ієгови” у місті Керч. Кримінальне провадження розпочате за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла)", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Як зазначається, правоохоронці автономії фіксують усі факти порушення прав віруючих на півострові, у тому числі і представників організації “Свідки Ієгови”. В минулому році окупаційні правоохоронці, як зазначається, аналогічно провели масові обшуки на півострові, після чого затримали вірян. "У подальшому, представники релігійної організації були незаконно засуджені окупаційними судами. Зокрема, за “участь у екстремістській організації” незаконно засуджено до шести років позбавлення волі одного з членів вказаної релігійної організації. Іншого учасника засуджено до покарання у вигляді штрафу у розмірі 400 000 рублів", - додали у прокуратурі.

У відомстві нагадали, що з початком окупації півострова діяльність релігійної організації “Свідки Ієгови” в Криму була заборонена, її прихильники не мають права на зібрання та піддаються систематичним незаконним кримінальним переслідуванням.



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