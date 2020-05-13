Три десантных корабля ЧФ России провели артиллерийские стрельбы в Черном море
|14:00 28.05.2020
|Крым
Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота оккупантов «Азов», «Саратов» и «Новочеркасск» провели комплексное учение с выполнением артиллерийских стрельб и проведением погрузки и высадки морского десанта.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет пишет пресс-служба Минобороны России.
На первом этапе учения три больших десантных корабля вышли из пункта базирования и совершили переход в морской полигон боевой подготовки для проведения артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.
Во время перехода корабль «Азов» провёл тренировку по противовоздушной обороне и защите отряда кораблей от нападения условного противника с воздуха. Этап боевой подготовки прошёл в обеспечении многоцелевого истребителя Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО флота.
Непосредственно в морском полигоне экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим огневые точки и пункты управления противодесантной обороны, затем по морским и воздушным целям.
На втором этапе выполнена практическая погрузка в твиндеки кораблей боевой техники и личного состава подразделений морской пехоты с последующим переходом отряда и высадкой морского десанта на необорудованное побережье. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота оккупантов.
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