Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим запропонував приділити більше уваги роботі в Організації за демократію та економічний розвиток за участі Грузії, України, Азербайджану та Молдови — ГУАМ.

Про це повідомили в Офісі президента, пише QHA.

ГУАМ можна зробити серйозним союзом та об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію, — зазначив Зеленський.

Під час розмови Зеленський подякував Азербайджану за надання Україні 23 тонн гуманітарної допомоги у вигляді медичних матеріалів та обладнання, яка була доправлена у Київ 21 травня.

Також президенти домовилися про подальшу координацію зусиль у питанні подолання пандемії нового виду коронавірусу та її наслідків.

Зазначається, що вони обговорили перебіг виконання низки масштабних проєктів, які реалізуються в Україні за участі азербайджанських інвесторів.

Зеленський висловив переконання, що після завершення карантину між Україною та Азербайджаном відновиться традиційна висока динаміка двостороннього політичного діалогу й торгівельно-економічної співпраці.

Він також привітав Алієва із завершенням священного для всіх мусульман місяця Рамазану та передав найкращі побажання азербайджанському народу з нагоди Дня Республіки.