Президенти України та Азербайджану обговорили ГУАМ
|12:15 28.05.2020
|Украина
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим запропонував приділити більше уваги роботі в Організації за демократію та економічний розвиток за участі Грузії, України, Азербайджану та Молдови — ГУАМ.
Про це повідомили в Офісі президента, пише QHA.
ГУАМ можна зробити серйозним союзом та об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію, — зазначив Зеленський.
Під час розмови Зеленський подякував Азербайджану за надання Україні 23 тонн гуманітарної допомоги у вигляді медичних матеріалів та обладнання, яка була доправлена у Київ 21 травня.
Також президенти домовилися про подальшу координацію зусиль у питанні подолання пандемії нового виду коронавірусу та її наслідків.
Зазначається, що вони обговорили перебіг виконання низки масштабних проєктів, які реалізуються в Україні за участі азербайджанських інвесторів.
Зеленський висловив переконання, що після завершення карантину між Україною та Азербайджаном відновиться традиційна висока динаміка двостороннього політичного діалогу й торгівельно-економічної співпраці.
Він також привітав Алієва із завершенням священного для всіх мусульман місяця Рамазану та передав найкращі побажання азербайджанському народу з нагоди Дня Республіки.
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