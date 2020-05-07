Цьогоріч Україна може отримати від США 250 млн доларів військової допомоги двома пакетами.

Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України домігся успіху в ключових інституційних реформах, і тому може розраховувати на додаткові $ 125 млн військової допомоги, пише ZN,UA з посиланням на CNN.

За словами помічника конгресмена і представника оборонного відомства США, Київ домігся успіху в боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та посиленні громадського нагляду.

Пакет на 125 млн доларів є другою частиною $ 250 млн допомоги Україні, виділених Конгресом на 2020 рік.

У новому пакеті допомоги передбачені мобільні радіолокаційні системи, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв'язку (зокрема 100 "тактичних планшетів") і два патрульних катери.

Включення катерів до пакету допомоги в Пентагоні розглядають як особливо важливе, з огляду на мілітаризацію Росією Чорного і Азовського морів та необхідность України протистояти цьому.

Нагадаємо, минулого року виділення військової допомоги Україні опинилося під загрозою. Президент США Дональд Трамп намагався змусити Україну почати розслідування щодо свого політичного конкурента Джо Байдена і його сім'ї в обмін на виділення 400 млн доларів військової допомоги.

За півтори години після розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським американський лідер віддав розпорядження заморозити виділення військової допомоги Україні.

Спроби домогтися розслідування проти Байдена поклали початок процедурі імпічменту Трампа. 5 лютого Сенат США, де більшість належить республіканцям, повністю виправдав його.

З 2014 року США поставили до України близько 400 одиниць озброєнь і військової техніки і 9,5 тисяч одиниць інших приладів і техніки у межах військової допомоги. У грудні 2019 року Міністерство оборони України уклало контракт на поставку другої партії американських ПТРК Javelin. У 2018 році США продали Україні 37 протитанкових комплексів і понад 200 ракет до них.