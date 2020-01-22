В последние годы Азовское море существенно поменялось. Химсостав воды, ихтиофауна, беспозвоночные.

Эти изменения в цифрах изданию «Бердянск 24» предоставил заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства и экологии моря (ИРЭМ), кандидат биологических наук Константин Демьяненко, пишет Новий візит.

С 2006 по 2019 год показатель средней солености Азовского моря изменился с 9.4 до 14 промилле, что сказалось благоприятно на эффективности нереста морских рыб. Но, вместе с тем, стало причиной существенного ограничения ареала распространения видов, тяготеющих к пресной воде. Среди основных причин осолонения моря ученые называют уменьшение поступления пресной воды из Дона и Кубани – основных пресноводных артерий Азовского бассейна, а также более глобальные причины (такие, как глобальное потепление).

Так, уловы бычков стремятся вниз. Еще в 2017-м году общий вылов бычков в Азовском море (Украина и Россия) составлял более 30 тыс. тонн, из которых украинские рыбаки добыли 23,7 тыс. тонн этих видов рыб.

К сожалению, изменение экологических условий в море (включая рост численности азовского калкана, бычки для которого являются излюбленным кормовым объектом) на фоне сохраняющейся высокой интенсивности промысла привели к значительному падению запаса бычков, и на текущий год для Украины является доступным лишь около 1/3 (менее 8 тыс тонн) отмеченного в 2017 году высокого вылова бычков.

В тоже время, азовской камбалы (азовского калкана) становится больше. После того, как соленость воды превысила отметку в 12 промилле, условия для нереста снова стали благоприятны. Природных врагов у азовского калкана практически нет, а кормовой базы (в виде мелких бычков) пока достаточно.

Несмотря на то, что в текущем году все еще сохраняется запрет как в Украине, так и в России на ведение целевого (сетного) промысла азовского калкана, специалисты полагают вероятным возобновление такого промысла с 2021 года.

Пиленгаса становится больше. В этом году Украина и РФ могут выловить более 1000 тонн этого объекта, что предусмотрено бассейновым лимитом изъятия.

В конце 2020 года будет обсуждаться вопрос о возобновлении специализированного промыслового лова этого вида.

Судаку и тарани в более соленой воде сложно, вылов запрещен. Лишние промилле соли в воде Азовского моря на запасах и распространении этих видов рыб отражаются негативно.

Тарань нынче ловят, главным образом, у восточных берегов Азовского моря, а промышленный лов судака запрещен.

Лишь до 5 тонн этого вида может быть изъято (Украиной и Россией в совокупности) для искусственного воспроизводства.

Принимая во внимание вышесказанное, прогнозы по судаку и тарани на ближайшее время не особо оптимистичные.

Тюльки много, доступный лимит вылова уже много лет не доиспользуется. В год можно ловить до 60 тыс тонн этого вида, но эффективный промысел тюльки возможен лишь сезонно (в период нерестового хода и в период зимовки).

Из-за осложнения политической ситуации в регионе и сохраняющегося военного конфликта прибрежный промысел тюльки ставными неводами в северо-восточной части Азовского моря в последние год ведется слабо, а промысел тюльки кошельковыми неводами на ее зимовальных скоплениях технически сложен и относительно дорог, что в условиях умеренного спроса на этот объект на рынке не способсвует инвестициям в этот сектор рыболовства.

Азовская хамса – мигрирующий вид. И тут география играет против Украины. Этот вид в последние десятилетия эффективно добывается, главным образом, на путях зимовальных миграций и зимовальных скоплениях в северо-восточной части Черного моря, куда Украине нет доступа.

Таким образом, Украина может вести эффективный специализированный промысел хамсы лишь в течение короткого периода времени осенью в южной части Азовского моря в районе Керченского пролива. Доступный для рыболовства в 2020 году ресурс азовской хамсы – до 30 тыс тонн.