Судно APL England потеряло 40 контейнеров у берегов Австралии / Фото, видео

13:40 28.05.2020   Россия

У берегов Австралии во время шторма с борта контейнеровоза APL England за борт ушло около 40 контейнеров - инцидент произошел 24 мая в 73 км от Сиднея. 

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Sea News.

Отмечается, что судно шло из Китая в Мельбурн.

В смытых за борт контейнерах находилась бытовая техника, строительные материалы, а также медицинские маски.

Большинство контейнеров ушло на глубину 2 км, часть вынесло на берег к северу от Сиднея. Контейнеровоз был вынужден развернуться и направиться в Брисбен.

По информации судовладельца, 21 из 40 потерянных контейнеров были порожними, в груженых же опасных грузов нет.

Отмечается, что случаи потери контенеровозами контейнеров в море не редки. Так, в 2017 году судно Ever Smart потеряло во время шторма 42 контейнера.

В июле того же года Всемирный совет судоходства (WSC) опубликовал отчет, согласно которому за три года число контейнеров, потерянных при морских грузоперевозках, сократилось почти вдвое. При этом большая часть потерь (64%) была связана с аварийными ситуациями.

Фото с сайта ЦТС



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