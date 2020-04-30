"Укроборонсервіс" презентував відремонтований комплекс "Кольчуга-КЕ" / Фото

09:15 28.05.2020   Украина

ДП "Укроборонсервіс" представило відновлений комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ".

Згідно з повідомленням прес-служби Державного Концерну "Укроборонпром" (до складу якого власне й входить "Укроборонсервіс") комплекс був відновлений підприємством після тривалого простою, пише defence-ua.

"Метою сьогоднішньої демонстрації комплексу "Кольчуга-КЕ" є підтвердження готовності останнього до виконання бойових завдань.

Ми готові поставити цей комплекс Міністерству оборони України, надати гарантії щодо його працездатності та взяти на себе зобов’язання по подальшому технічному обслуговуванню у випадку, якщо наші військові вирішать придбати цей комплекс.

Також, у разі потреби, ми готові розпочати ремонт інших комплексів РТР цього типу, які вже стоять на озброєнні Збройних сил України та запропонувати свій варіант модернізації", – зазначив під час презентації директор ДП "Укроборонсервіс" Володимир Воронін.

Відзначається, що у демонстрації відновленої "Кольчуги-КЕ" також взяли участь народний депутат України, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України та інших підприємств-учасників ДК "Укроборонпром".

Варто додати, що цей зразок комплексу радіотехнічної розвідки "Кольчуга" вже декілька років знаходиться на підприємстві "Укроборонсервіс".

Комплекс вже неодноразово демонструвався керівництву Держави та керівництву Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож можна стверджувати, що "Укроборонсервіс" вкотре хоче домовитись з Міноборони України про купівлю цього єдиного зразка, з огляду на кадрові зміни, що відбулися в керівництві Міністерства оборони.


Відновлений комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ" / Фото:Ігор Копитін



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