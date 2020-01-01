На реке Дон до июня вынужденно ограничено судоходство, которое должно было начаться с 1 апреля.

Об этом в интервью «Российской газете» «H2O - друг и враг. Грозит ли нам новый Тулун в этом году» рассказал руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов, пишет portnews.ru.

Глава агентства, говоря о маловодье в бассейнах Дона и Кубани, отметил, что прогноз Росгидромета неутешителен - около 20% нормы, приток к Цимлянскому водохранилищу экстремально низкий за весь период его эксплуатации.

«Мы ограничили все расходы воды водохранилища. Осуществляется только так называемый комплексный попуск в низовье Дона, обеспечивающий санитарный ход воды и питьевое водоснабжение в районе 180 куб. м/сек», - рассказал Кириллов, однако добавив, что этой воды хватит для бесперебойного водоснабжения населения и сельского хозяйства.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Кириллов назвал Ставропольский край одним из самых сложных в России в водохозяйственном отношении. По предварительным оценкам, текущий год характеризуется как экстремально сухой в регионе. В связи с засухой, вызванной маловодьем в бассейнах рек Кубань и Кума (минимальной за последние 40-50 лет), на территории 7 муниципальных образований Ставропольского края в начале мая был введен режим ЧС). В третьей декаде мая ситуация немного стабилизировалась. При этом дефицит продуктивной влаги не изменится.

О том, что навигация 2020 года будет крайне маловодной и по водности ее можно сравнить с навигацией 2015 года, предупреждал и руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергей Гайдаев, пишет издание.