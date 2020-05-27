В Николаеве с 10 июня планируют запустить пассажирские перевозки речным транспортом на линии "Каботажный мол - Малая Корениха".

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Інше ТВ.

Вчера, 27 мая, на заседании исполкома Николаевского горсовета принято решение об организации с 10 июня пассажирских перевозок речным транспортом на линии "Каботажный мол - Малая Корениха". По словам начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета Дмитрия Попова, катер начнет работать с 10 июня, а не с 1, поскольку перевозчик - ГП "Администрация речных портов" - не был готов.

Отмечается, что стоимость проезда на катере составит 16 грн с одного пассажира с багажом. Стоимость месячного проездного билета установлена на уровне 800 грн.