В Николаеве запускают пассажирские перевозки речным транспортом
|12:30 28.05.2020
|Николаев
В Николаеве с 10 июня планируют запустить пассажирские перевозки речным транспортом на линии "Каботажный мол - Малая Корениха".
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Інше ТВ.
Вчера, 27 мая, на заседании исполкома Николаевского горсовета принято решение об организации с 10 июня пассажирских перевозок речным транспортом на линии "Каботажный мол - Малая Корениха". По словам начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета Дмитрия Попова, катер начнет работать с 10 июня, а не с 1, поскольку перевозчик - ГП "Администрация речных портов" - не был готов.
Отмечается, что стоимость проезда на катере составит 16 грн с одного пассажира с багажом. Стоимость месячного проездного билета установлена на уровне 800 грн.
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