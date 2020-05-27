Крупнейшее судоремонтное предприятие Украины ЧАО "Ильичевский судоремонтный завод" создало новую модель сухогрузного контейнера улучшенной вместимости для перевозки грузов на паллетах.

Грузовместимость контейнера увеличилась в два раза.Об этом в интервью ЦТС сообщил глава правления ЧАО ИСРЗ Михаил Дудников.

По словам Дудникова, были созданы принципиально новые модели сухогрузных контейнеров и их модификации. "Мы разработали Pallet Wide. Это контейнер, который имеет ширину, позволяющую укладывать по два паллета параллельно (в стык - ЦТС). Потому что обычно паллеты в контейнер укладываются таким образом, что один стоит ровно, а второй - под наклоном. При такой ширине контейнера, сохраняя размеры ISO, сложно грузить второй ярус "биг бегов" на паллетах. За счет изменения конструкции фитинга мы остались в размере ISO по ширине, но в контейнеры входят теперь два паллета, то есть, мы можем грузить два яруса ровно", - сообщил глава правления ИСРЗ.

Отмечается, что таким образом грузовместимость контейнера увеличилась в два раза.

"Есть Pallet Wide со стационарной и со съемной крышей. Это может быть как универсальный контейнер, так и с выгружным люком. В одну сторону в нем можно везти "биг беги" на паллетах, а в обратную, например, балки или насыпные грузы", - добавил Дудников.

В 2019 году ИСРЗ разработал два новых вида контейнеров, а контейнерное производство прошло международный аудит. Сертификационный аудит позволит судоремонтному заводу из Черноморска выходить со своими контейнерами на международный рынок.