Кримськотатарські активісти і знайомі викраденого в анексованому Криму члена Виконавчої ради Світового конгресу кримських татар, члена Бахчисарайського регіонального меджлісу Ервіна Ібрагімова записали відеозвернення в рамках 46-ї акції на підтримку рідних і близьких жертв насильницьких зникнень на півострові.

Як повідомляє «КримSOS», це третя акція в режимі онлайн у зв’язку з пандемією COVID-19, пише Радіо Свобода.

У запису відеозвернення взяли участь програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв, заступник постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева, кримськотатарські активісти Наріман Джелял і Едем Бекіров.

У річницю викрадення Ервіна Ібрагімова біля посольства Росії в Києві активісти регулярно проводять акції з вимогою розслідувати зникнення кримчанина.

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Минулого року адвокат Еміль Курбедінов вказував на те, що «слідство у справі про викрадення Ервіна Ібрагімова в Криму саботується».

Ібрагімова викрали в Бахчисараї ввечері 24 травня 2016 року. Його машину знайшли покинутою посеред дороги. Зниклий збирався 25 травня з членами Меджлісу вирушити в Судак, де був запланований суд над кримськотатарськими активістами.