Российские истребители устроили опасную провокацию самолету ВМС США / Видео
|11:30 28.05.2020
|Россия
Два российских истребителя Су-35 опасно перехватили патрульно-разведывательный самолет P-8A Шестого флота Военно-морских сил США.
Об этом сообщает пресс-служба флота США, пишет ghall.com.
Инцидент произошел 26 мая над Средиземным морем. Российские истребители в течение 65 минут летели на близком расстоянии по оба крыла от американского самолета, ограничивая возможность P-8A маневрировать.
В пресс-службе флота говорят, что российские пилоты вели себя непрофессионально и нарушили международные стандарты безопасности полетов. Отмечается, что под угрозой были все самолеты, а подобные инциденты повышают риск столкновений в воздухе.
Ранее истребители НАТО трижды за два дня перехватили российские самолеты.
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