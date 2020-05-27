Два российских истребителя Су-35 опасно перехватили патрульно-разведывательный самолет P-8A Шестого флота Военно-морских сил США.

Об этом сообщает пресс-служба флота США, пишет ghall.com.

Инцидент произошел 26 мая над Средиземным морем. Российские истребители в течение 65 минут летели на близком расстоянии по оба крыла от американского самолета, ограничивая возможность P-8A маневрировать.

В пресс-службе флота говорят, что российские пилоты вели себя непрофессионально и нарушили международные стандарты безопасности полетов. Отмечается, что под угрозой были все самолеты, а подобные инциденты повышают риск столкновений в воздухе.

Ранее истребители НАТО трижды за два дня перехватили российские самолеты.