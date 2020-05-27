МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора

11:00 28.05.2020   Грузия

Россия на протяжении многих лет систематически нарушала положения Договора по открытому небу, политизировав его. 

Об этом заявили в МИД Грузии, пишет ghall.com.

«Призыв МИД России к другим странам выполнять условия Договора по открытому небу без политизации — не что иное как циничное заявление, поскольку сама Российская Федерация пытается использовать это техническое соглашение в своих политических целях. Этими заявлениями Россия пытается переложить вину на другие страны, чтобы перекрыть свои же нарушения соглашения. В отличие от России Грузия несет полную ответственность за выполнение своих международных обязательств и придерживается норм и принципов международного права», — утверждает МИД Грузии.

По мнению внешнеполитического ведомства Грузии, Россия предпринимает тщетные усилия для того, чтобы использовать это соглашение в качестве инструмента для легитимации незаконного признания оккупированных территорий Грузии.

«Еще в 2010 году Российская Федерация политизировала вопрос имплементации Договора по открытому небу. В частности, Россия запретила осуществление наблюдательных полетов рядом с оккупированными регионами Грузии на расстоянии 10 км на том основании, что как будто так называемые страны не являются участниками этого договора и для них действуют другие режимы. Целью этой акции была легитимация признания Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии», — говорится в заявлении МИД Грузии.

Грузия не будет пересматривать решение о запрете 2012 года наблюдательных полетов российских военных самолетов над своей территорией. Об этом так же сообщается на сайте грузинского МИД, пишет издание.

Отмечается, что с того года Грузия не принимает полеты и сама не осуществляет их на территории России. «Все эти годы Грузия проводила последовательную политику. Решение 2012 года остается в силе», — отмечается в сообщении.

Тбилиси не планирует возвращаться к участию в Договоре по открытому небу (ДОН), несмотря на призывы Москвы.

Накануне в МИД России заявили, что разрешение на проведение мониторинговых полетов у границ непризнанной Абхазии и Южной Осетии возможно лишь в том случае, если Грузия будет соблюдать условия ДОН.

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