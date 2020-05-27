Москвичам дозволять гуляти по графіку три рази в тиждень
|10:30 28.05.2020
|Россия
Влада Москви планує з 1 червня дозволити жителям міста гуляти по графіку три рази в тиждень: два рази в будні і один раз в вихідний.
Як пише Українська правда, про це повідомив російський "Интерфакс" з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією
Крім цього, жителям Москви можуть дозволити гуляти без обмежень вранці – з п'ятої до дев'ятої.
Очікується, що графік прогулянок стануть публікувати на одному з державних сайтів.
Наразі Росія на третьому місці за кількістю заражених COVID-19. У них зафіксували понад 370 тисяч захворювань, з яких майже 8500 за минулу добу. Померло в Росії майже 4 тисячі людей від коронавірусу.
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