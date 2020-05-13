Україна винесла на обговорення в ОБСЄ ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні

09:00 28.05.2020   Крым

Ситуація в Азово-Чорноморському регіоні вперше винесена на обговорення Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

На цьому наголосив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, коментуючи хід онлайн засідання Форуму під головуванням України, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

«Українське головування вперше винесло на комплексне обговорення Форуму ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні», - заявив Божок.

Доповідачем від України на заході був Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. Він наголосив на триваючих порушеннях Росією основоположних принципів та норм ОБСЄ та міжнародного права. Держава-агресор продовжує незаконну окупацію Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, що супроводжується зростаючою мілітаризацією півострова та прилеглих територіальних вод.

Представник України зазначив, що Росія під надуманими приводами перешкоджає судноплавству в Азово-Чорноморському регіоні, що є порушенням норм міжнародного морського права. Триває інтенсивна мілітаризація Азовського моря. Така деструктивна політика РФ має негативні наслідки не лише для України та інших країн Чорноморського басейну, а й для більш широкого регіону.

Окрему увагу доповідач від України звернув на грубе порушення прав та свобод людини в Криму, незаконний призов громадян України до російської армії, утиски кримськотатарської національної меншини, незаконне ув’язнення громадян України та інші тяжкі злочини держави-окупанта в Криму.

Делегації висловили глибоке занепокоєння у зв’язку із загрозливою безпековою ситуацією в Азово-Чорноморському регіоні та поза ним.

Учасники засідання закликали Росію надати безперешкодний доступ міжнародним організаціям на окупований Кримський півострів для отримання достовірної інформації про безпекову та гуманітарну ситуацію на півострові. Вони також обговорили шляхи посилення моніторингової діяльності СММ ОБСЄ з відстеження ситуації із перешкоджанням судноплавства в Азовському морі та його економічних, соціальних наслідків для прибережних районів України. Важливим є інформування з боку Місії про незаконну мілітаризацію тимчасово окупованого Кримського півострова, зокрема проведення там військових навчань. Звіти Місії мають також відображати наслідки такої політики держави-агресора для навколишнього середовища, здоров’я та безпеки людей, які проживають у прилеглих районах.

Партнери України чітко наголосили, що активізація військової діяльності НАТО у Чорному морі є прямим наслідком агресії Росії проти Грузії та України. Вони запевнили українську та грузинську сторони у намірі продовжувати тісну співпрацю.



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