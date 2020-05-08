У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
|09:45 28.05.2020
|Грузия
Процес повернення посла Грузії, якого раніше відкликали в Тбілісі для консультацій, в Україну не будуть затягувати в часі.
Як повідомляє ZN,UA, про це пише видання "Грузія Online" з посиланням на міністра закордонних справ Давіда Залкаліані.
Голова грузинського відомства ще раз наголосив на тому, що призначення на посаду Міхеїла Саакашвілі в Україні не стане причиною для перегляду стратегічного партнерства між державами.
"Ще раз повторюся, що стратегічне партнерство переглядатися не буде. У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій наших країн, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції у рамках ГУАМ (Організація за демократію та економічний розвиток – регіональне об'єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови – ред.) це переглядатися не буде. Звісно, це рішення створило деякі проблеми, тож нам потрібно серйозно обговорити це питання з послом, що ми і робимо", - зазначив він.
Нагадаємо, колишній президент Грузії та новопризначений голова Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі, заявив, що Грузія відчує серйозні наслідки, якщо її стосунки з Україною зіпсуються після його призначення.
За словами політика, значна частина харчів, зокрема зернові, гречка, м'ясопродукти, ковбаса та молоко завозяться до Грузії саме з України.
Саакашвілі також додав, що проти його нового призначення в Україні виступала Москва.
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