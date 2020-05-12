Минпромторг России подготовил новую редакцию постановления 719, определяющего перечень продукции и оборудования, необходимого для признания продукции произведённой в РФ.

Как пишет sudostroenie.info, об этом 27 мая сообщил"Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства отраслевым предприятиям.

Новая редакция документа предполагает, что каждой категории судового оборудования будет присваиваться определенное количество баллов, которые формируются пропорционально стоимости. Так, наибольшее число баллов закреплено за балластной системой плавучего блока (700 баллов), главной энергетической установкой (450 баллов), крышками трюмов (375 баллов), оборудованием для пожаротушения (350 баллов). Дополнительные баллы могут принести резка металла, изготовление и насыщение секций, а также использование российского сырья и краски.

Как пояснили изданию в Минпромторге, обновлённый проект постановления будет согласован с отраслевыми научными организациями и производителями оборудования и комплектующих. Предполагается, что новая редакция вступит в силу в конце 2020 года – первом квартале 2021 года.