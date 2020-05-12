Минпромторг предлагает новую методику признания судна "произведенным в РФ"

09:30 28.05.2020   Россия

Минпромторг России подготовил новую редакцию постановления 719, определяющего перечень продукции и оборудования, необходимого для признания продукции произведённой в РФ. 

Как пишет sudostroenie.info, об этом 27 мая  сообщил"Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства отраслевым предприятиям.

Новая редакция документа предполагает, что каждой категории судового оборудования будет присваиваться определенное количество баллов, которые формируются пропорционально стоимости. Так, наибольшее число баллов закреплено за балластной системой плавучего блока (700 баллов), главной энергетической установкой (450 баллов), крышками трюмов (375 баллов), оборудованием для пожаротушения (350 баллов). Дополнительные баллы могут принести резка металла, изготовление и насыщение секций, а также использование российского сырья и краски.

Как пояснили изданию в Минпромторге, обновлённый проект постановления будет согласован с отраслевыми научными организациями и производителями оборудования и комплектующих. Предполагается, что новая редакция вступит в силу в конце 2020 года – первом квартале 2021 года.



Ще на цю тему:

20:15 14.05.2020
В России не нашлось желающих построить ледокол для Росморпорта за 7,3 млрд рублей
20:30 12.05.2020
Ростовская область создала единый центр судостроения и судоремонта
18:20 08.05.2020
Кингисеппский завод наладил "импортозамещение" втулок для немецких судовых двигателей
09:00 24.04.2020
В России бюджетных заказчиков обяжут строить суда на отечественных верфях
19:00 08.04.2020
В суд Петербурга подали иск о банкротстве крупнейшего судостроительного завода
11:00 31.03.2020
Вышедший из строя гребной электродвигатель российского ледокола "Арктики" не подлежит восстановлению
09:20 20.02.2020
Вышедший из строя во время испытаний двигатель ледокола "Арктика" отремонтировать нельзя
12:00 06.02.2020
Предприятие «Росэлектроники» вошло в состав консорциума по кораблестроению и морской технике
14:40 29.01.2020
РФ обновляет флот для экспорта нефти через Азовское море
15:00 23.01.2020
В Новороссийске завершены доковые работы по ремонту судна "Инженер Шкловский" / Фото
18:30 13.01.2020
Буксир "Георгий Седов" пополнил флот Азовского филиала "Росморпорта" / Фото
12:45 25.12.2019
Срок сдачи российского ледокола опять сдвинули "вправо"
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
20:00 22.05.2020
На болгарській верфі побудували судно за українським проєктом / Фото
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
19:00 26.05.2020
Грузия договорилась с Газпромом о снижении цены на газ на 15%
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 28.05.2020
В Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
16:45 27.05.2020
Президент Молдовы пообещал поддержку порту Джурджулешты
18:40 26.05.2020
У прем'єра Молдови хочуть забрати паспорт Румунії за критику Бухареста
13:40 26.05.2020
Молдова сняла запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 мая
19:45 28.05.2020
МЗС Німеччини викликало посла Росії через хакерську атаку на Бундестаг
19:15 28.05.2020
Сбербанк вывез из России две трети запасов золота
19:00 28.05.2020
«Беспрецедентный провал»: Россия обогнала мир по ущербу потребителям от карантина
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:15 27.05.2020
Румунія врахувала погіршення відносин між РФ та НАТО у новій стратегії нацбезпеки
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 28.05.2020
Турция оборудует военную базу у границы с Болгарией / Карта
14:30 27.05.2020
Ердоган заявив, що Туреччина наближається до кінця епідемії
11:30 27.05.2020
США заявили про чергову російську провокацію в небі над Середземним морем
10:50 27.05.2020
Туреччина відновила авіасполучення з 70 країнами, Україна на другому етапі
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 28.05.2020
В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата Херсонского облсовета за вымогательство у жителя Крыма
20:30 28.05.2020
Директор транспортной компании в Ялте украла из бюджета 11 млн рублей
20:15 28.05.2020
С 1 июня начнется полное открытие навигации на всех каскадах Днепра
18:30 28.05.2020
Терминал Ника-Тера завершил модернизацию второго грузового района
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд