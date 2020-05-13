Водолазы Черноморского флота РФ отрабатывают погружения
|10:00 28.05.2020
|Севастополь
Водолазы отряда спасательных судов Черноморского флота РФ проводят плановые учебные водолазные спуски на глубоководном водолазном полигоне в районе оккупированного Севастополя.
Спуски осуществляются парами в водолазном снаряжении СВУ-5, на глубины от 45 до 60 метров, как в светлое, так и тёмное время суток, пишет пресс-служба Минобороны России.
К обеспечению водолазных работ привлечено специализированное водолазное судно РВК-764, оснащенное современными средствами объективного контроля за действиями людей под водой, в том числе подводным телевизионным комплексом «Осмотр» и штатным спасательным оборудованием.
В ходе выполнения задач под водой специалистами проводится индивидуальная оценка физиологической натренированности водолазов.
Тренировки продлятся до конца текущей недели. К учебным мероприятиям привлечено порядка 50 водолазов Черноморского флота оккупантов.
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