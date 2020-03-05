Госпредприятия оккупированного Севастополя не платят за электроэнергию

08:40 28.05.2020   Севастополь

«Севэнергосбыт» составил рейтинг должников из числа государственных предприятий оккупированного города. 

Больше всего задолжали за электроэнергию управляющие компании, пишет Новый Севастополь.

«Государственные управляющие компании – 70,6 млн рублей», – сообщает пресс-служба энегопоставщика об общем долге этого сегмента потребителей.

При этом в тройке предприятий с самым большим долгом оказались ООО «УК Гагаринского района – 1» (18 млн рублей), ГБУ «Госжилфонд» (ГУПС «УК «Общежития Севастополя») (16,3 млн рублей), ООО «Управляющая компания «Центр» (15 млн рублей).

Есть и неплательщики за электроэнергию среди учреждений и организации, которые финансируются из бюджета. Их общий долг за электроэнергию составляет 33,7 млн рублей. Наиболее крупными должниками являются ГУП «Севастопольский морской порт» (13,8 млн рублей), ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова» (10 млн рублей), ГБУ «Дирекция капитального строительства» (2,1 млн рублей).

Ранее «Севэнергосбыт» заявил об обращении в прокуратуру оккупированного Севастополя из-за долгов за электроэнергию, которые накопили частные управляющие компании.



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