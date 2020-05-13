Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность подпольных оружейников в оккупированном Крыму и еще восьми регионах России.

Как пишет Крыминформ, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

«ФСБ пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртской Республики, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», – говорится в сообщении.

В целом из незаконного оборота изъято 188 единиц огнестрельного оружия: 10 пулеметов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулеметов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета и револьвера, 3 гранатомета, а также 35 гранат, 20 кг взрывчатых веществ, свыше 16 тысяч патронов различного калибра.

В ЦОС добавили, что прекращена деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия, которые были оснащены специализированным оборудованием.

29 апреля ЦОС сообщил о ликвидации подпольных оружейных мастерских в оккупированных Крыму и Севастополе.