Крыму пообещали восемь миллиардов на развитие здравоохранения
|08:00 28.05.2020
|Крым
Оккупированный Крым в ближайшее время из разных источников получит восемь миллиардов рублей на модернизацию системы здравоохранения.
Об этом сообщил т.н. "спикер" госсовета оккупированного Крыма Владимир Константинов на заседании крымского "парламента", пишут Новости Крыма.
По словам Константинова, деньги будут направлены в первую очередь на ремонт больниц и закупку оборудования.
«Нам следует заботиться о том, чтобы кадры республиканского здравоохранения соответствовали тому уровню, на который выйдет эта сфера после такой капитальной модернизации», - отметил Константинов, добавив, что внимание и "властей", и общества к медицине сейчас усилилось.
При этом Константинов добавил, что на данный момент стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом уже получили более трех тысяч крымских врачей, а общая сумма выплат уже превысила 64 миллиона рублей.
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