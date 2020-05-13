Бранець Кремля, фігурант «першої сімферопольської групи» у «справі Хізб ут-Тахрір» Теймур Абдуллаєв зробив офіційний дзвінок з російської колонії у Салаваті, в якому розповів про жахливі умови тримання.

Про це розповіла його дружина Аліме Абдуллаєва, передає QHA.

Часу було мало, він хотів ще зателефонувати мамі. Більше питав, ніж розповідав. Хвилювався за сім’ю. Я намагалася запитати у нього: тиск чинять чи ні, які умови тримання, як харчується. З приводу тиску він сказав, що з приїздом в цю колонію (ІК-2 в Салават) його посадили до ШІЗО і до цього дня він перебуває там. Нескінченний штрафний ізолятор — це і є тиск. По суті, це тортурні умови тримання, — сказала вона.

Також дружина політв’язня заявила, що умови тримання її чоловіка викликають серйозні побоювання і тривогу за його стан здоров’я.

Він каже, що це свого роду карцер, там дуже холодно, вогко, особливо, коли змінюється погода. Таке відчуття, що він знаходиться на землі. Весь теплий одяг на ньому постійно. І в таких умовах його тримають вже близько 80 днів. Потрібна реакція правозахисників, реакція суспільства. Я не знаю, як ще допомогти чоловіку на відстані, — додала Абдуллаєва.

Нагадаємо, Теймура Абдуллаєва визнали в російському суді нібито «організатором терористичної групи» («Хізб ут-Тахрір») та засудили до 16 років і 6 місяців позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму.