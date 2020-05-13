Лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева интересуют «задействованные лица» в «уголовном деле», которое открыли против него российские силовики в Крыму.

Так лидер крымскотатарского народа прокомментировал Крым.Реалии информацию Следкома России, который заявил, что завершил расследование его дела.

«Адвокат Николай Полозов занимается этим делом. Я определил задачу так, что нас интересуют задействованные лица. Сейчас пересняли эти 11 томов, эту чушь, которую они набрали. Я эти документы передам в прокуратуру АРК. Они будут рассматривать вопрос, на кого надо открывать уголовные дела. Потом пойдем в Европейский суд по правам человека», – сказал Джемилев.

В Крыму 27 мая Следком России завершил расследование «уголовного дела» в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Ранее Джемилев в комментарии Крым.Реалии сообщил, что намерен добиваться расширения западных санкций против тех, кто преследует его в России и аннексированном ею Крыму.

Адвокат Николай Полозов сообщил о завершении предварительного следствия в аннексированном Крыму по делу против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Полозов ознакомился с материалами уголовного дела российской ФСБ против Джемилева и нашел в нем несоответствия.

Управление Следкома России в Крыму 13 апреля предъявило лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву обвинение по трем статьям российского Уголовного кодекса. По словам адвоката Николая Полозова, против Джемилева сейчас используют материалы украинского дела его сына Хайсера.

В Представительстве президента в АРК назвали «политическим преследованием» российское уголовное дело против Мустафы Джемилева.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года лидерам крымских татар Рефату Чубарову, Мустафе Джемилеву российские власти запретили въезд на полуостров на пять лет.

20 января 2016 года крымский адвокат Джемиль Темишев сообщил о заочном аресте Мустафы Джемилева по решению подконтрольного России Киевского районного суда в Симферополе. Эту информацию позже подтвердила бывшая российский прокурор Крыма Наталья Поклонская.

По информации Темишева, российскими органами Джемилев обвиняется в незаконном пересечении админграницы с Крымом 3 мая 2014 года в Армянске. Российское следствие ссылается на то, что Джемилеву уже был запрещен российской властью въезд на территорию полуострова.

В МИД Украины осудили заочный арест Мустафы Джемилева российским судом.