Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги
|20:30 27.05.2020
|Крым
24 червня окупаційна російська влада збирається провести військові паради в Севастополі, Сімферополі та Керчі.
Про це Цензор.Нет повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
"Командувач військами ПВО генерал-полковник Олександр Дворніков наказав організувати перевезення військовослужбовців - учасників парадів, а також підготувати місця їх розміщення на період проведення тренувань. Особливу увагу командувач зажадав звернути на заходи епідеміологічної безпеки з метою унеможливлення поширення нової вірусної інфекції", - сказано в повідомленні Південного військового округу Міноборони РФ.
Крім того, окупанти хочуть провести в місцях дислокації з'єднань та військових частин Міноборони Росії урочисті ходи військ.
У військових парадах і проходженнях урочистим маршем військ на території окупованого Криму і ПВО Росії візьмуть участь понад 43 тисячі військовослужбовців, буде задіяно понад 800 одиниць озброєння і військової техніки, а також історичної техніки часів Другої світової війни.
Також в містах проведення військових парадів ПВО 24 червня спланований демонстраційний проліт близько 120 одиниць авіаційної техніки.
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