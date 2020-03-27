Самолет ВМС США провел разведку в районе оккупированного Крымского полуострова
|20:15 27.05.2020
|Крым
27 мая, патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел несколько часов в воздухе над Черным морем в районе оккупированного Крымского полуострова.
Об этом сообщает ресурс PlaneRadar в Twitter, передает Флот2017.
Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США вылетел с авиабазы Sigonella (Италия), через воздушное пространство вошел в Черное море и приступил к патрулированию в акватории Чёрного моря.
Разведчик ВМС США провел поиск подводных лодок ЧФ РФ в Черном море, выполнил разведывательные задачи.
Работу закончил, отправился на аэродром базирования.
Ще на цю тему:
09:30 07.05.2020
Разведчик ВВС США следит за ПВО оккупантов в Крыму
Разведчик ВВС США следит за ПВО оккупантов в Крыму
17:20 27.03.2020
Американский беспилотник "кружил" над местом крушения российского Су-27 в Черном море / Фото
Американский беспилотник "кружил" над местом крушения российского Су-27 в Черном море / Фото
20:40 25.03.2020
Самолет ВВС США провел разведку вблизи оккупированного Крыма
Самолет ВВС США провел разведку вблизи оккупированного Крыма
16:15 20.03.2020
Американский аэроразведчик прощупал ПВО оккупантов на оккупированном Крымском полуострове
Американский аэроразведчик прощупал ПВО оккупантов на оккупированном Крымском полуострове
11:01 28.02.2020
В небе над Чёрным морем становится тесно – растёт концентрация разведывательных бортов США И РФ
В небе над Чёрным морем становится тесно – растёт концентрация разведывательных бортов США И РФ
20:15 19.02.2020
ВВС США провели разведку побережья Кавказа и оккупированного Крыма
ВВС США провели разведку побережья Кавказа и оккупированного Крыма
11:01 13.02.2020
Американский воздушный шпион проводит разведку в районе оккупированного Крыма / Карта
Американский воздушный шпион проводит разведку в районе оккупированного Крыма / Карта
20:50 29.01.2020
Самолёты-разведчики ВВС США проводят сбор данных о работе радиоэлектронных средств ЧФ России / Фото
Самолёты-разведчики ВВС США проводят сбор данных о работе радиоэлектронных средств ЧФ России / Фото
19:35 28.01.2020
Боинг ВМС США провел мониторинг черноморского побережья России
Боинг ВМС США провел мониторинг черноморского побережья России