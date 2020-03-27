27 мая, патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел несколько часов в воздухе над Черным морем в районе оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщает ресурс PlaneRadar в Twitter, передает Флот2017.

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США вылетел с авиабазы Sigonella (Италия), через воздушное пространство вошел в Черное море и приступил к патрулированию в акватории Чёрного моря.

Разведчик ВМС США провел поиск подводных лодок ЧФ РФ в Черном море, выполнил разведывательные задачи.

Работу закончил, отправился на аэродром базирования.